Судан вирішив відправити до Гааги свого скинутого президента

Уряд Судану погодився виконати запит Міжнародного кримінального суду (МКС) і видати розшукуваних осіб. Рішення ухвалене під час мирних переговорів між урядом Судану і повстанськими угрупованнями з Дарфура. Як зазначає Бі-бі-сі, це рішення уможливлює відправку колишнього президента Судану Омара аль-Башира до Гааги, де йому будуть висунуті звинувачення.

Аль-Башир керував Суданом від жовтня 1993 року до квітня 2019 року, коли був відсторонений від влади в результаті військового перевороту і заарештований. Він звинувачується в геноциді і воєнних злочинах, скоєних під час міжетнічного конфлікту на півдні Судану, що спалахнув у 2003 році. Жертвами війни стали близько 300 тисяч людей.

Представник уряду Судану заявив 11 лютого, що «справедливість не може бути відновлена, якщо ми не залікуємо рани». За словами Хассана Ельтаїша, уряд вирішив, що кожен, на чиє ім’я виписаний ордер на арешт, буде доставлений до Міжнародного кримінального суду до Гааги.

Аль-Башир відмовлявся визнати повноваження суду, коли на його адресу в 2009 році були висунуті звинувачення в злочинах, скоєних у Дарфурі.