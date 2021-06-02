Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
02 червня 2021, Київ 12:07
Новини | Міжнародні

Судан переглядає договір із Москвою щодо військово-морської бази на Червоному морі

Російський фрегат «Адмірал Григорович», Порт-Судан, 28 лютого 2021 року

Влада Судану вирішила переглянути угоду зі створення пункту матеріально-технічного забезпечення Військово-морського флоту Росії на суданському узбережжі Червоного моря. Про це повідомив начальник Генштабу Судану Мухаммед Усман аль-Хусейн. «Ми не можемо підписувати угоди, які завдають шкоди Судану», – цитує високопосадовця російська агенція ТАСС.

За його словами, цей договір був підписаний за попередньої влади Судану, але не був ратифікований законодавчим органом країни, як того вимагає процедура схвалення міжнародних документів. Угода з Росією може бути продовжена за умови вигоди для Хартума, зазначив аль-Хусейн. Він також заявив про відкритість Судану до військової співпраці зі США.

Про те, що Росія збирається відкрити пункт матеріально-технічного забезпечення Військово-морського флоту на території Судану, на узбережжі Червоного моря, стало відомо в листопаді 2020 року. Проєкт обговорювався ще з колишнім президентом і диктатором Судану Омаром аль-Баширом, скинутим в результаті військового перевороту в 2019 році. Він пов’язував необхідність будівництва російської бази з «захистом від агресивних дій США».

Угода була підписана в грудні. Відповідно до документа Хартум безоплатно передає Москві в користування частину Порт-Судану і прилеглої акваторії. Одночасно в пункті може перебувати до чотирьох кораблів, в тому числі кораблі з ядерною силовою установкою. Максимальна чисельність військовослужбовців і персоналу – 300 осіб. Росія натомість планувала постачати Судану озброєння і військову техніку. Угода була укладена строком на 25 років.

У квітні арабські телеканали, посилаючись на джерела, повідомили, що Судан зупинив будівництво на своїй території російської військово-морської бази. За їхніми даними, Хартум також заявив, що заблокує будь-яке нове розміщення російських військових кораблів. У російському посольстві в Судані тоді заявили, що інформація про припинення угоди не відповідає дійсності.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG