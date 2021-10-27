Затриманий військовими голова уряду Судану повернувся до резиденції

Затриманого під час військового перевороту прем’єр-міністра Судану Абдалла Хамдука ввечері 26 жовтня звільнили, він повернувся до резиденції в столиці країни Хартумі. Про це повідомила канцелярія голови уряду. Абдалла Хамдук та його дружина перебувають під посиленою охороною, йдеться у повідомленні.

Невдовзі після цього стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив телефоном із Хамдуком.

Місце перебування інших затриманих міністрів, як і раніше, залишається невідомим.

Раніше за звільнення Хамдука виступив генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, а міжнародна «трійка» щодо Судану (США, Велика Британія, Норвегія) закликала військових звільнити все цивільне керівництво країни.

Прем’єр-міністра Судану було заарештовано 25 жовтня. Через кілька годин після арешту голова Суверенної ради Судану генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан виступив із заявою, в якій повідомив про розпуск ради, створеної за участю військових та цивільних політиків після повалення два роки тому авторитарного президента Омара аль-Башира. Він також оголосив про розпуск уряду та скасування деяких статей перехідної конституційної декларації. Причиною дій військових аль-Бурхан назвав кризу влади, пов’язану з конфліктом між військовими та цивільними членами перехідної ради.

Військові запровадили у країні надзвичайний стан. При цьому суданський військовий керівник заявив про відданість військових ідеї переходу до демократії та пообіцяв провести вибори у 2023 році.