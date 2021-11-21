У Судані прем’єр Хамдук повернеться на посаду після спроби військового перевороту

У столиці Судану Хартумі 21 листопада підписано політичну угоду між фактичним керівником країни генералом Абдель-Фаттахом Бурханом та прем'єр-міністром Абдаллою Хамдуком, який минулого місяця був тимчасово усунений військовими від виконання обов'язків.

Угода багато в чому повертає статус-кво, який існував до спроби військового перевороту, що відбувся в жовтні. Вона передбачає, що Судан продовжить рух до демократії. У перехідний період керуватиме країною, як і раніше, Суверенна рада на чолі з Бурханом і кабінет міністрів, який знову очолить Хамдук. Уряд буде створено з «технократів», замість колишнього, розпущеного військовими у жовтні. Усіх політв'язнів, затриманих минулого місяця, звільнять.

Військові розпустили кабінет міністрів та запровадили надзвичайний стан 25 жовтня на тлі вуличного протистояння прихильників різних політичних сил. Хамдука було на якийсь час поміщено під домашній арешт, але через кілька днів відпущено, після чого він повернувся до своєї резиденції. Країни Заходу засудили дії суданських військових, а супротивники перевороту влаштували масові протести. Сторони невдовзі розпочали пошуки компромісу, які завершились підписанням нинішньої угоди.

Після повалення авторитарного президента Омара аль-Башира 2 роки тому Суданом керує Суверенна рада, до якої входять як військові, так і цивільні особи. Її завдання – підготувати умови для проведення вільних виборів. Військові обіцяли не заважати виборам, нещодавній переворот вони обґрунтували прагненням встановити лад на час перехідного періоду.