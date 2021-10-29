Байден засудив переворот у Судані та підтримав демонстрантів

Президент США Джо Байден назвав військовий переворот у Судані «серйозною невдачею» та сказав, що його країна підтримує протестувальників, які вийшли на вулиці, щоб підтримати цивільних лідерів.

«Спільно наше послання військовій владі Судану є всеосяжним і чітким: суданському народу необхідно дозволити мирний протест і відновити цивільний перехідний уряд», – наголосив Байден 28 жовтня.

Рада Безпеки ООН також закликала до відновлення роботи очолюваного цивільними уряду.

Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб виступити проти захоплення влади у Судані військовими на чолі з генералом Абдель-Фаттах Бурханом. Він заявляє, що владу захоплено, щоб запобігти «громадянській війні».

Силовики масово заарештовують протестувальників. Окрім того затримали кількох представників цивільного уряду.

28 жовтня Бурхан звільнив від виконання обов’язків шістьох послів Судану, зокрема у США, ЄС та Франції, оскільки вони засудили захоплення влади у країні військовими.