У Судані триває протест проти військового перевороту

У столиці Судану Хартумі 26 жовтня триває акція протесту проти перевороту, організованого військовими. Пізніше сьогодні Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання з цього приводу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 25 жовтня, що Сполучені Штати «рішуче засуджують» дії військових і закликав звільнити прем’єр-міністра Судану та інших цивільних лідерів. Блінкен наголосив, що оголошення надзвичайного стану в східноафриканській країні та затримання прем’єр-міністра Абдалли Хамдока можуть «зірвати перехід країни до демократії та є зрадою мирної революції в Судані».

У столиці Хартумі 26 жовтня люди залишаються на вулиці, скандуючи «Повернення до минулого – не вихід», – попри те, що солдати, за повідомленнями, відкрили вогонь напередодні та вбили кількох протестувальників.

Агенція Reuters повідомляє з посиланням на місцевих свідків, що телекомунікації в країні порушені, послуги інтернету та телефонного зв’язку суттєво обмежені.

Головний військовий командувач Судану генерал Абдель-Фаттах Бурхан оголосив раніше в телевізійному зверненні, що розпустив Суверенну раду, цивільно-військовий владний орган, і перехідний уряд Хамдока. За словами чиновників, Бурхан мав має намір провести пресконференцію 26 жовтня.