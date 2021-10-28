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Судан: збройні сили проводять масові арешти, міжнародний тиск на лідерів перевороту зростає

Повідомляється, що співробітники сил безпеки застосували сльозогінний газ та гумові кулі по десятках протестувальників

Суданські силовики провели масові арешти протестувальників після військового перевороту, засудженого міжнародним співтовариством.

За повідомленнями агенції AFP, сотні протестувальників закидали сили безпеки камінням під час демонтажу вуличних барикад у східному районі Хартума. На півночі столиці співробітники сил безпеки застосували сльозогінний газ та гумові кулі по десятках протестувальників.

Міністерство інформації, як і раніше вірне скинутому уряду, заявило, що сили безпеки посилюють контроль над столицею.

«Околиці та вулиці заблоковані бронетехнікою та людьми з гвинтівками», – йдеться у заяві.

Суданські сили безпеки затримали трьох відомих продемократичних діячів, заявили 27 жовтня їхні родичі та активісти.

Згідно з повідомленнями, керівництво армії також звільнило шістьох послів від їхніх обов’язків. За повідомленням суданського державного телебачення, посли в Євросоюзі, США, Китаї, Франції, Катарі та голова суданської місії в Женеві були звільнені з посад.

Низка суданських дипломатів засудили військовий переворот і висловили солідарність із демонстрантами, які чинили йому опір.

Міжнародний тиск на збройні сили країни продовжує зростати. Світовий банк заморозив допомогу, а Африканський союз назвав переворот «неконституційним» та призупинив членство Судану.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 27 жовтня поговорив телефоном з міністром закордонних справ Судану Маріам Садік аль-Махді, заявивши згодом у твітері, що засуджує арешт громадянських лідерів у Судані.

Інші західні країни засудили переворот та закликали звільнити затриманих міністрів.

Голова збройних сил Судану та лідер державного перевороту генерал Абдель-Фаттах Бурхан заявив, що військові захопили владу, щоб запобігти «громадянській війні».

Як передає Reuters, прем’єр-міністр Судану Абдалла Хамдука сказав, що, як і раніше, прихильний переходові до громадянської демократії після того, як був скинутий з посади прем’єра і поміщений під домашній арешт в результаті військового перевороту.

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