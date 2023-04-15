МЗС: інформація щодо захоплення українських заручників у Судані не підтверджується

У МЗС України прокоментували допис української стюардеси, який поширюється з ЗМІ, про нібито захоплення українських заручників в столиці Судану місті Хартум.

«Інформація про захоплення українських заручників не підтверджується. Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти. Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані. МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі», – повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

У суботу, 15 квітня, під час спроби державного перевороту в Судані спалахнув літак Boeing 737 української авіакомпанії SkyUp.

У авіакомпанії зазначили, що відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії, що знаходяться в аеропорту міста Хартум (столиця Судану).

Літаки SkyUp Airlines перебувають у Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Египет), Ер-ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).