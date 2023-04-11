Російський «Аерофлот» вперше відправив літак на ремонт до Ірану через санкції

Найстаріша російська авіакомпанія «Аерофлот» вперше відправила один зі своїх літаків на ремонт до Ірану. Це сталося через запроваджені проти Росії санкції після повномасштабного вторгнення в Україну, повідомило російське видання РБК із посиланням на два джерела. Представник перевізника це підтвердив.

«Аерофлот» відправив літак Airbus A330-300 до Тегерана 5 квітня. Там його обслуговуватимуть фахівці найбільшого іранського перевізника Mahan Air, основна мета – ремонт стійок шасі.

Представник «Аерофлоту» заявив, що компанія Mahan Air «має необхідну матеріальну базу, сертифікати і величезний досвід, провайдер виконує технічне обслуговування з високим рівнем якості».

Як уточнює РБК, техобслуговування в Ірані обговорювали кілька місяців. Раніше «Аерофлот» звертався з цією метою до гонконгської групи з обслуговування літаків HAECO.

В авіапарку «Аерофлоту» станом на 1 квітня було 178 літаків Airbus і Boeing.