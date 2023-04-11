Російський «Аерофлот» вперше відправив літак на ремонт до Ірану через санкції

Найстаріша російська авіакомпанія «Аерофлот» вперше відправила один зі своїх літаків на ремонт до Ірану. Це сталося через запроваджені проти Росії санкції після повномасштабного вторгнення в Україну, повідомило російське видання РБК із посиланням на два джерела. Представник перевізника це підтвердив.
«Аерофлот» відправив літак Airbus A330-300 до Тегерана 5 квітня. Там його обслуговуватимуть фахівці найбільшого іранського перевізника Mahan Air, основна мета – ремонт стійок шасі.
Представник «Аерофлоту» заявив, що компанія Mahan Air «має необхідну матеріальну базу, сертифікати і величезний досвід, провайдер виконує технічне обслуговування з високим рівнем якості».
Як уточнює РБК, техобслуговування в Ірані обговорювали кілька місяців. Раніше «Аерофлот» звертався з цією метою до гонконгської групи з обслуговування літаків HAECO.
В авіапарку «Аерофлоту» станом на 1 квітня було 178 літаків Airbus і Boeing.
- Наприкінці лютого 2022 року після початку масштабної війни Росії проти України США, Євросоюз та інші країни запровадили обмеження на польоти російських авіакомпаній. ЄС заборонив експорт до Росії товарів і технологій, що використовуються в авіаційному та космічному секторах, а також заборонив страхування і технічне обслуговування товарів, пов’язаних із цими галузями.
- У середині червня посол КНР Чжан Ханьхуей заявив, що Китай готовий постачати російським авіакомпаніям запчастини до літаків. Через місяць Росія підписала угоду про постачання обладнання та техобслуговування літаків з Іраном. Проте експерти скептично ставляться до цього документа, оскільки Іран сам перебуває під санкціями, експлуатує старий повітряний флот і не зможе виробляти деталі для сучасних літаків, які використовують у Росії, тому запчастини доведеться возити за «сірими» схемами через треті країни.
- Уряд Росії наприкінці грудня 2022 року узаконив так звану «канібалізацію» літаків – дозволив знімати запчастини з одних повітряних суден для ремонту інших. Також російська влада дозволила встановлювати неоригінальні іноземні деталі на закордонні літаки, що залишилися у Росії.
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