У Судані під час спроби держперевороту загорівся український літак – SkyUp

У суботу, 15 квітня, під час спроби державного перевороту в Судані спалахнув літак Boeing 737 української авіакомпанії SkyUp, повідомляє пресслужба авіакомпанії.

У SkyUp зазначили, що наразі відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії, що знаходяться в аеропорту міста Хартум (столиця Судану).

За інформацією авіакомпанії, встановити стан літака та можливі пошкодження на даний момент неможливо. 36 співробітників, які перебувають у країні, наразі знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок, наголосили в SkyUp.

«Наше головне завдання зараз – організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну. Ми займаємось цим разом із Посольством України в Єгипті, Почесним Консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами», – йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Літаки SkyUp Airlines перебувають у Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Египет), Ер-ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).