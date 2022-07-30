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Росія таємно вивозить золото із Судану – CNN

Російська експансія в Судані почалася невдовзі після анексії українського Криму. Постачання золота вважається ефективним засобом для обходу західних санкцій

Росія таємно вивозить із африканської держави Судан золото, маскуючи це під експорт інших товарів, зокрема печива, йдеться в розслідуванні американського телеканалу CNN.

Як вказують журналісти телеканалу, за останні півтора роки із Судану до Росії було відправлено щонайменше 16 літаків із золотом. Водночас, за даними джерел CNN, у схему залучене військове керівництво Судану, яке дозволяє вивозити золото в обхід законів, позбавляючи країну сотень мільйонів доларів доходу.

Як зазначає CNN, військове керівництво Судану йде на поступки Росії в обмін на підтримку Кремля, як це було де-факто у 2021 році, коли Кремль підтримав переворот в Судані, що утвердив там владу військових.

CNN цитує відставного чиновника США, який припускає, що переворот був підтриманий Росією саме з метою домогтися від суданської влади безперешкодного доступу до природних ресурсів.

У розслідуванні мовиться, що важливу роль в угодах між Москвою і Хартумом відіграє Євген Пригожин. Про діяльність його компаній, зокрема, пов’язаної з ним «ПВК Вагнера», в Африці та Судані повідомлялося раніше.

Як стверджує CNN, у Судані пов’язаній із Пригожиним компанії M-invest належить компанія Meroe Gold, що овидобуває золото та надає охоронні послуги. За даними центру «Досьє», куратором операцій із вивезення суданського золота є Олександр Кузнєцов, якого називають одним із високопосадовців «ПВК Вагнера».

CNN стверджує, що звертався за коментарями до МЗС, Міноборони Росії та групи компаній, якими керує Пригожин, але ніхто з них не відповів на запит.

Як зазначає CNN, російська експансія в Судані почалася невдовзі після анексії українського Криму. Постачання золота вважається ефективним засобом для обходу західних санкцій.

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