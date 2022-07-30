Росія таємно вивозить золото із Судану – CNN

Росія таємно вивозить із африканської держави Судан золото, маскуючи це під експорт інших товарів, зокрема печива, йдеться в розслідуванні американського телеканалу CNN.

Як вказують журналісти телеканалу, за останні півтора роки із Судану до Росії було відправлено щонайменше 16 літаків із золотом. Водночас, за даними джерел CNN, у схему залучене військове керівництво Судану, яке дозволяє вивозити золото в обхід законів, позбавляючи країну сотень мільйонів доларів доходу.

Як зазначає CNN, військове керівництво Судану йде на поступки Росії в обмін на підтримку Кремля, як це було де-факто у 2021 році, коли Кремль підтримав переворот в Судані, що утвердив там владу військових.

CNN цитує відставного чиновника США, який припускає, що переворот був підтриманий Росією саме з метою домогтися від суданської влади безперешкодного доступу до природних ресурсів.

У розслідуванні мовиться, що важливу роль в угодах між Москвою і Хартумом відіграє Євген Пригожин. Про діяльність його компаній, зокрема, пов’язаної з ним «ПВК Вагнера», в Африці та Судані повідомлялося раніше.

Як стверджує CNN, у Судані пов’язаній із Пригожиним компанії M-invest належить компанія Meroe Gold, що овидобуває золото та надає охоронні послуги. За даними центру «Досьє», куратором операцій із вивезення суданського золота є Олександр Кузнєцов, якого називають одним із високопосадовців «ПВК Вагнера».

CNN стверджує, що звертався за коментарями до МЗС, Міноборони Росії та групи компаній, якими керує Пригожин, але ніхто з них не відповів на запит.

Як зазначає CNN, російська експансія в Судані почалася невдовзі після анексії українського Криму. Постачання золота вважається ефективним засобом для обходу західних санкцій.