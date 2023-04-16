Сутички у Судані: загинули щонайменше 56 людей

У Судані в ніч на неділю продовжилося збройне протистояння між регулярною армією та воєнізованим угрупуванням «Сили швидкої підтримки». За ніч загинули щонайменше 56 людей, близько 600 отримали поранення.



Агентство Reuters з посиланням на Суданський союз лікарів уточнює, що 56 загиблих – лише цивільні особи. Число загиблих військових невідоме, журналісти кажуть про десятки.



Армія Судану завдала авіаційних ударів по базах «Сил швидкої підтримки» в Омдурмані – передмісті Хартуму. У столиці та передмісті, за повідомленнями місцевих жителів, чути звуки важкої артилерії.



Головнокомандувач суданської армії генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан у коментарі телеканалу Аль-Джазіра заявив, що готовий до переговорів із «Силами швидкої підтримки», але якщо ті не погодяться скласти зброю, до Хартума будуть введені війська з інших регіонів країни. У відповідь командувач «Силами швидкої підтримки» генерал Мохаммед Хамдан Дагало, відомий під позивним Хемедті, назвав Аль-Бурхана «брехуном і злочинцем» і пообіцяв, що його війська або передадуть його в руки правосуддя, або він «помре як собака». Також він заявив, що його війська мають намір боротися, доки не захоплять усі військові бази регулярної армії.



Авіакомпанія Saudia повідомила, що під обстріл потрапив аеропорт Хартума, було пошкоджено один із її літаків. Наразі більшість авіакомпаній скасували рейси до Хартума.

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«Сили швидкої підтримки» – воєнізоване формування, яке не входить до складу регулярної армії Судану і не підпорядковується міністерству оборони. У 2019 році воно підтримало військовий переворот, внаслідок якого було відсторонено від влади авторитарного президента Судану Омара аль-Башира. У 2021 році організація, в якій перебуває близько 100 тисяч осіб, підтримала другий військовий переворот, який відклав передачу влади громадянській адміністрації.



Армія та цивільні чиновники вимагають, щоб «Сили швидкої підтримки» були включені до складу збройних сил. Переговори про це мали закінчитися до 1 квітня, проте заплановане підписання угоди було перенесено на невизначений термін.



В 2022 році Дагало відвідував Москву і висловлювався на підтримку будівництва російської військової бази на Червоному морі. Будівництво бази було узгоджено Омаром аль-Башир незадовго до перевороту 2019 року.



У Судані діє російське угруповання ПВК «Вагнер». Воно навчала місцевих військових. Співробітника пов’язаної з нею компанії з видобутку золота цього тижня було звинувачено в контрабанді.