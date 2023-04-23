США та Британія евакуювали своїх дипломатів з Судану

Американські та британські війська в неділю, 23 квітня, евакуювали персонал посольства та їхні родини з Судану, де вже другий тиждень тривають бойові дії, повідомляє агенція AFP.



Спеціальні сили США вранці в неділю розпочали рятувальну місію для близько 100 співробітників посольства та їхніх родичів, прилетівши гелікоптерами Chinook, щоб доставити їх на військову базу в Джибуті.



Пізніше прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що британські сили також «завершили складну та швидку евакуацію британських дипломатів та їхніх сімей із Судану на тлі значної ескалації насильства та погроз персоналу посольства».



Президент США Джо Байден засудив насильство, яке сколихнуло північно-східну африканську країну з історією військових переворотів, заявивши, що це «безсовісно і має припинитися».



AFP повідомляє, що також були зафіксовані довгі колони автомобілів і автобусів Організації Об’єднаних Націй, які виїжджали з Хартума на схід до Порт-Судану на Червоному морі, 850 кілометрів.



І Франція, і Німеччина 23 квітня заявили, що розпочали операції з евакуації, яка допоможе європейським громадянам та іншим громадянам.

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупованням «Сили швидкої підтримки». Дві військові фракції – колись політичні союзники, а тепер противники на полі бою – борються за контроль над Хартумом і прибутковим експортом мінеральних ресурсів країни, особливо золота.

За даними ООН, через бойові дії в Судані загинули 413 людей, ще 3551 поранені.