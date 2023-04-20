Держдума РФ ухвалила закон, який надає найманцям статус ветеранів

Держдума РФ ухвалила в остаточному читанні законопроєкт, що дозволяє отримати статуси ветеранів та інвалідів бойових дій найманцям, у тому числі бійцям ПВК «Вагнер», які воюють в Україні.

У тексті документа йдеться, що відтепер статуси і пільги зможуть отримати «особи, які уклали контракт або мали інші правовідносини з організаціями, що сприяють виконанню завдань, покладених на російську армію» в ході так званої «спеціальної військової операції».

Закон також стосується учасників збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР».

Раніше Держдума РФ поширила на цю ж категорію осіб закони про кримінальне покарання за дискредитацію російської армії та поширення про неї фейків.

ПВК «Вагнер» – російське неофіційне збройне формування, створене близьким до президента Володимира Путіна петербурзьким бізнесменом Євгеном Пригожиним. Найманці ПВК, зокрема в’язні, беруть активну участь у війні проти України, а також у наземних операціях у Сирії та Африці. Бійців компанії звинувачують у скоєнні численних воєнних злочинів, зокрема, у позасудових стратах. Пригожин не заперечує це, хоча прямо не визнає.

У низці країн ПВК «Вагнер» визнано злочинною та терористичною організацією.