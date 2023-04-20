Швейцарія внесла в санкційний список ПВК «Вагнер» і «РИА ФАН»

Швейцарія повідомила, що додала до списку санкцій російську групу найманців ПВК «Вагнер» й інформаційне агентство «РИА ФАН» – структури, пов’язані з близьким до Кремля бізнесменом Євгеном Пригожиним.

Проти «Вагнера» санкції запровадили «за їхню активну участь у військовій агресії Росії проти України», – йдеться в заяві Департаменту економіки, освіти і досліджень Швейцарії (EAER) від 20 квітня.

«РИА ФАН» додали до санкційного списку «за поширення проурядової пропаганди й дезінформації».

«РИА ФАН» входить до медіагрупи «Патріот», яку очолює бізнесмен Євген Пригожин, також відомий як «кухар» президента Росії Володимира Путіна. Мета медіагрупи, за її власною заявою, – «максимальне поширення інформації про події в Росії події для створення сприятливого інформаційного простору, спрямованого на розвиток країни».

ПВК «Вагнер» – це російське неофіційне збройне формування. Найманці команії беруть активну участь у війні проти України, а також у наземних операціях у країнах Близького Сходу та Африки. Бійців компанії звинувачують у скоєнні численних воєнних злочинів, зокрема, у позасудових стратах.