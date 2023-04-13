«Вагнерівець»-утікач впізнав на відео зі стратою українського військового своїх товаришів по службі – Осєчкін

Засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив 12 квітня, що зв’язався з колишнім найманцем ПВК «Вагнер» Андрієм Медведєвим, який втік до Норвегії, і він упізнав своїх товаришів по службі на відеозаписі, на якому, ймовірно, російські військові відрізають голову українському військовослужбовцю.

«Він однозначно впізнає там своїх колег, бійців ПВК «Вагнер» за характерними позивними, за тим, як вони розмовляють, за тим, що вони озвучують по рації», – заявив Осєчкін в ефірі Youtube-каналу «Ходорковський Live».

Водночас у Кремлі, коментуючи відео, заявили, що «у світі фейків, у якому ми живемо, потрібно перевірити достовірність цієї зйомки».

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав кадри на відео «жахливими». «Спочатку потрібно перевірити достовірність цих жахливих кадрів. Безумовно, це жахливі кадри. А потім, звичайно, це може стати приводом для того, щоб перевірити, чи це так чи не так. Чи мало це місце. І якщо мало, то де і з боку кого», – цитує Пєскова російське державне агентство ТАСС.

Відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий, з’явилося у соцмережах увечері 11 квітня. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.

Після оприлюднення відео Служба безпеки України почала розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

МЗС України закликало Міжнародний кримінальний суд «звернути увагу» на відео зі стратою полоненого.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 12 квітня закликав розглянути питання про страту, ймовірно, українського полоненого російськими військовими на майданчику Комітету ООН з прав людини.

Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій, зокрема одне з них нещодавно, ймовірно, біля Бахмута.

Згідно з Женевською конвенцією, страти або жорстоке поводження з військовополоненими є воєнними злочинами.

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