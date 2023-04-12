Боррель «шокований» відео зі стратою українського військового

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель «шокований» оприлюдненим відео, на якому, ймовірно, російські військові відрізають голову українському військовослужбовцю.



«Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі виконавці та пособники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно», – написав він у твіттері.



Як повідомляє Sky News, речниця Європейської комісії Набіла Масралі сказала: «Якщо це підтвердиться, це ще одне жорстоке нагадування про нелюдську природу російської агресії». Вона наголосила, що ЄС підтверджує свою відданість притягненню до відповідальності всіх виконавців і пособників воєнних злочинів.

Читайте також: «Що ці нелюди ще мають зробити, щоб світ максимально ефективно реагував» – Данілов про відео зі стратою

Ввечері 11 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.

Після оприлюднення відео Служба безпеки України почала розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

У Кремлі назвали відео «жахливим», але сказали, що воно потребує перевірки.

Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій.

Читайте також: У місії ООН з прав людини в Україні заявили, що «приголомшені» жорстокими відео зі стратами

Згідно з Женевською конвенцією, страти або жорстоке поводження з військовополоненими є воєнними злочинами.