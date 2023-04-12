«Що ці нелюди ще мають зробити, щоб світ максимально ефективно реагував» – Данілов про відео зі стратою

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував появу відео, на якому, ймовірно, російські військові відрізають голову українському військовослужбовцю.

«Цивілізований світ надто довго спостерігав за створенням Четвертого рейху, його розвитком. На сьогодні без ліквідації Четвертого рейху ця ракова пухлина може розповсюджуватися далі і на території європейських країн. Це дуже небезпечно для світу. Я не знаю, що ці нелюди ще мають зробити, щоб світ мав максимально ефективно реагувати на всі ці речі…давайте почекаємо реакції тих чи інших представників демократичного світу на ці кадри, які абсолютно не корелюються зі століттям, в якому живемо, з країною, яка головує в Раді безпеки ООН. Це речі, які не можуть бути пов’язані між собою», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

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Ввечері 11 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.

У Кремлі назвали відео «жахливим»., але сказали, що воно потребує перевірки.

Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій.

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Згідно з Женевською конвенцією, страти або жорстоке поводження з військовополоненими є воєнними злочинами.