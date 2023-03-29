Gulagu.net зупиняє евакуацію з РФ військових. Один з евакуйованих зізнався у причетності до воєнних злочинів

Засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив про тимчасове припинення програми евакуації за кордон російських військових, які виступають проти війни Росії в Україні. Про це він написав у себе в телеграм-каналі.

За словами Осєчкіна, рішення про припинення програми ухвалили після того, як колишній російський десантник Павло Філатьєв зізнався активістам у причетності до воєнних злочинів. 2022 року Gulagu.net допомогли йому виїхати з Росії та опублікувати книгу «ZOV 56» про війну в Україні. На момент евакуації активісти не знали про причетність Філантьєва до страт.

«Як з’ясував шведський журналіст Ерік де ла Регера, на момент написання нам листів наприкінці липня 2022 року, його перших інтерв’ю нам у серпні та наступних зустрічей з журналістами у Франції, Павло Філатьєв знав про те, що низка затриманих ним і його товаришами по службі з ВДВ українців у подальшому були розстріляні і повішені, тобто вбиті», – написав Осєчкін.

Пізніше Філантьєв розповів Осєчкіну, що відомості про страти йому передали колишні товариші по службі після виходу книги, тому автор не написав про злочини в тексті. У Gulagu.net, за словами його засновника, не знають, де перебуває Павло Філатьєв. Осєчкін уточнив, що колишній військовий раніше відмовився добровільно надавати свідчення прокурорам та слідчим з України в посольстві в Парижі. Філатьєв запросив політичного притулку у Франції, але рішення поки що не ухвалене. Володимир Осєчкін також заявив, що має намір скласти повноваження керівника фонду New dissidents foundation, який займається евакуацією громадян із Росії.

New dissidents foundation і Gulagu.net допомагали залишити Росію і отримати політичний притулок в Європі колишнім співробітникам російських силових структур і військовим. З початку повномасштабної війни Росії проти України вони допомогли виїхати в тому числі колишньому військовому Костянтину Єфремову і колишньому найманцю ПВК «Вагнер» із Томської області Андрію Медведєву.

Павло Філатьєв брав участь у російському вторгненні в Україну у складі сил ВДВ, але повернувся з фронту через захворювання очей. Після повернення він опублікував книжку «ZOV 56», в якій засудив російську агресію. 2022 року він залишив Росію.