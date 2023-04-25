Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну за рік до його початку – «Верстка»

Президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про повномасштабну війну з Україною наприкінці лютого – на початку березня 2021 року, стверджується в розслідуванні видання «Верстка». Журналісти видання поговорили з колишніми та нинішніми чиновниками у російській та українській владі.

За словами співрозмовників видання, причиною війни з Україною для Путіна значною мірою стали особиста образа та бажання помсти, а негативне ставлення до України у російського президента формувалося багато років.

Як стверджує один із давніх знайомих російського президента, «сильно завів Путіна» «наїзд» на його кума Віктора Медведчука, тому що існування Медведчука та його телевізійних каналів – «це був як місток і надія якось ситуацію вирішити політичними методами». За його словами, на рішення Путіна вплинув і сам Медведчук, який регулярно розповідав Путіну про велику підтримку його особисто та проросійські настрої в Україні.

«Він розповідав казки, освоював ці гроші, які йому платили за організацію політичного опору, і не вірив, що хтось колись перевірить, – згадує джерело, близьке до адміністрації президента. – Розповідав про лояльність території, тупо вводячи в оману Путіна».

Підготовка до вторгнення тривала майже рік, але весь цей час у Кремлі виходили з хибних передумов та розрахунків, ідеться в розслідуванні. Вирішальну роль у тому, що Путін вирішив розпочати вторгнення, як стверджується, зіграв його друг, бізнесмен Юрій Ковальчук. Він, за словами близького до Кремля співрозмовника видання, переконав Путіна, що Європа розділена суперечностями, і саме тепер є найкращий час для швидкої операції.

Ще одне джерело, близьке до адміністрації президента, розповіло, що на дискусійному клубі «Валдай» у жовтні 2021 року один із присутніх там силовиків підтверджував у приватних розмовах, що Росія хоче змінити владу в Україні. Інше джерело каже, що вже у грудні 2021 року обговорювалося питання про те, як ділитимуть Україну між великими корпораціями.

«Путін справді повірив, що можна змінити режим у Києві швидко та безболісно», – йдеться в розслідуванні. Джерела видання кажуть, що багато силовиків були проти, при цьому «міністр оборони Сергій Шойгу не сперечався, а навіть зрадів рішенню Путіна». «Він не розумів, у якому стані армія перебуває, і йому було цікаво. Він повірив у те, що Путін знає щось, чого він не знає, і справді думав, що буде щось не надто серйозніше за анексію Криму», – стверджує один зі старих приятелів Путіна. Інші еліти були поставлені перед фактом уже в день вторгнення.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого 2022 року. За даними ООН, до середини квітня 2023 року внаслідок бойових дій загинули понад вісім з половиною тисяч мирних жителів, понад 14 тисяч постраждали. Автори доповіді наголошують, що йдеться лише про задокументовані та підтверджені випадки загибелі мирних жителів. Насправді число загиблих може бути в рази більшим.