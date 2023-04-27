Шмигаль запросив папу Римського відвідати Україну

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 27 квітня у Ватикані зустрівся з папою Римським Франциском. Голова уряду передав понтифіку фотоальбом про вбивства в Бучі та Бородянці Київської області та інших містах України, а також подякував папі за гуманітарну допомогу та запросив його відвідати Україну.

«Ми розраховуємо, що Святий Престол використає свій вплив, щоб повернути мир на всі наші землі», – написав премʼєр-міністр у телеграмі. Він також назвав найкращим шляхом до миру формулу, запропоновану Володимиром Зеленським та закликав Ватикан приєднатися до її реалізації.

Папа Римський раніше говорив, що готовий відвідати Київ, але за умови, що він також приїде і до Москви, додавши, що він або відвідає обидва міста, або жодне з них.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.

Раніше цього місяця Міністерство закордонних справ України розкритикувало Хресну ходу в Римі у Страсну п’ятницю через «спробу прирівняти жертву та агресора». Мова йде про тексти, які були зачитані під час 10-ої стації Хресної ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України.

«Намагання поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та Росією, яка завдає страждань, не сприяє примиренню», наголосили в МЗС.

Минулого року Ватикан також намагався напередодні Великодня за григоріанським календарем «помирити» росіян та українців, запропонувавши представницям двох народів символічно нести хрест під час Хресної дороги у Страсну п’ятницю біля Колізею. Київ тоді назвав ініціативу вкрай обурливою і несвоєчасною. У Ватикані заявляли, що мир слід відновлювати з участю усіх сторін конфлікту.