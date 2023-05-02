Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що західні союзники рано чи пізно ухвалять рішення про постачання Києву винищувачів F-16. Про це він сказав в інтервʼю телеканалу «1+1».

«F-16 будуть, це питання часу… Я думаю, що це рішення Сполучених Штатів буде пов’язане з результатами контрнаступу. Якби у нас F-16 були вже зараз, наш контрнаступ був би набагато швидшим, і нам би вдалося зберегти набагато більше життів наших солдатів і цивільних, які страждають від ракетних ударів», – сказав він.

29 квітня президент Володимир Зеленський наголосив, що винищувачі «сильно допомогли б» українському контрнаступу, але початок контрнаступу не буде прив’язаний до їхнього отримання.

Україна неодноразово зверталася до союзників щодо сучасних винищувачів, зокрема, F-16. Під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії.