«Найдорожча історія»: Резніков пояснив, чому партнери зволікають із постачанням винищувачів

Зарубіжні партнери розуміють, що після надання Україні винищувачів, потрібен буде час на підготовку та навчання пілотів, зазначив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

«Все, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра. Iris-T, Samp-T, NASAMS, Crotale, все це служить, захищає наше небо. Тому і літаки також будуть четвертої генерації плюс-плюс однозначно», – заявив міністр.

У відповідь на питання, чому все ж таки партнери зволікають із постачанням бойових літаків, Резніков відповів, що після схвалення рішення про передачу винищувачів, потрібно буде також і продовжувати підтримувати літаки у належному стані, а також забезпечувати їх зброєю: бомбами та ракетами.

«Це дуже недешева історія. Це найдорожча історія. Вони свідомо та відповідально хочуть дійти до фінішу цього марафону, а саме до перемоги України», – сказав він.

Водночас, 29 квітня президент Володимир Зеленський наголосив, що винищувачі «сильно допомогли б» українському контрнаступу, але початок контрнаступу не буде прив’язаний до їхнього отримання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав надати Києву сучасні літаки F-16 після чергових ракетних ударів армії РФ 28 квітня.

Україна неодноразово зверталася до союзників щодо сучасних винищувачів, зокрема, F-16. Під час зустрічі в Парижі на початку лютого президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії.