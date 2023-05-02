Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Політика

ПВК «Вагнер» втрачає Бахмут? Чи прорвуть ЗСУ оборону Росії?

  • Наступ Росії на Бахмут провалився, кажуть у Білому домі. Натомість у самому місті і далі гаряче, говорять очевидці. То що насправді відбувається там, де обстріли не стихають – послухаємо наживо від українського захисника з епіцентру подій.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • Супутникові знімки свідчать, що Росія розбудувала одні з наймасштабніших укріплень у світі. Про що може свідчити таке занепокоєння Кремля та як такі лінії оборони ускладнять контрнаступ ЗСУ?
  • За даними українсбкої влади, через нестачу медикаментів для цивільних на окупованій Луганщині загострюється гуманітарна криза, а бюджетників окупаційна влада змушує патрулювати небо у пошуках українських БПЛА. Про що можуть свідчити такі зміни та що на окупований регіон чекає далі?
  • Через присутність російських спортсменів. Україна офіційно відкликала заявку на участь у чемпіонаті світу з дзюдо. Хто виграє від такого рішення та чому міжнародний спорт і далі залишається місцем, де пробують шукати правду, але не знаходять? Говоримо з міністром спорту України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

ВИБІР ЧИТАЧІВ

1

У Білому домі оцінили втрати Росії у війні за 5 місяців 13293 views

2

Ракетна атака на Павлоград: влада спростовує інформацію про хімічну небезпеку 11871 views

3

Нічна атака РФ: влада Хмельниччини повідомила про роботу сил ППО 10504 views

4

У селищі під Євпаторією спрацювала система ППО – соцмережі. Аксьонов заявив про збитий безпілотник 6641 views

5

У РФ повідомляють про підрив колії в Брянській області – з рейок зійшов вантажний поїзд 4979 views

6

«Зеленський не погоджувався на такі дискусії» – представник влади про миротворчу місію Ватикану 4680 views

7

Ракетний удар по Павлограду: кількість постраждалих зросла 3719 views

8

Влада ПАР просить Путіна не приїжджати на саміт БРІКС: «немає варіанта не заарештовувати» його – ЗМІ 3109 views

9

Севастополь атакували безпілотники з моря – Развожаєв 3047 views

10

Після контратаки у Бахмуті російські сили залишили «деякі позиції» – Сирський 2629 views

ФОТО ТА ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG