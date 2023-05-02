ПВК «Вагнер» втрачає Бахмут? Чи прорвуть ЗСУ оборону Росії?

- Наступ Росії на Бахмут провалився, кажуть у Білому домі. Натомість у самому місті і далі гаряче, говорять очевидці. То що насправді відбувається там, де обстріли не стихають – послухаємо наживо від українського захисника з епіцентру подій.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Супутникові знімки свідчать, що Росія розбудувала одні з наймасштабніших укріплень у світі. Про що може свідчити таке занепокоєння Кремля та як такі лінії оборони ускладнять контрнаступ ЗСУ?
- За даними українсбкої влади, через нестачу медикаментів для цивільних на окупованій Луганщині загострюється гуманітарна криза, а бюджетників окупаційна влада змушує патрулювати небо у пошуках українських БПЛА. Про що можуть свідчити такі зміни та що на окупований регіон чекає далі?
- Через присутність російських спортсменів. Україна офіційно відкликала заявку на участь у чемпіонаті світу з дзюдо. Хто виграє від такого рішення та чому міжнародний спорт і далі залишається місцем, де пробують шукати правду, але не знаходять? Говоримо з міністром спорту України.
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