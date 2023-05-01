У розвідці Британії пояснили, чому РФ будує оборонні споруди – не лише через очікування наступу ЗСУ

Розвідка Британії заявляє, що створення оборонних споруд Росією зумовлено не лише побоюванням контрнаступу України, а й спробою просувати наратив про «загрозу» від НАТО.



«Захист підкреслює глибоку стурбованість російських лідерів тим, що Україна може досягти серйозного прориву. Однак деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами та цивільними лідерами в спробах просунути офіційний наратив про те, що Україні та НАТО «загрожують» Росії», – повідомляє Міноборони Британії 1 травня.

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Британські військові нагадують, що з літа 2022 року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд за багато десятиліть – вони розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко в тилу на територіях, які зараз контролює Росія.



Зображення показують, що Росія докладає особливих зусиль для укріплення північного кордону окупованого Криму, також створено сотні миль траншей у межах міжнародно визнаної російської території, зокрема в Білгородській та Курській областях, додають у розвідці Британії.

У березні підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявляв про будівництво оборонної лінії у Криму.

Супутникові знімки свідчать, що російські війська продовжують зводити нові укріплення і рити окопи на півночі Криму, посилено захищають військові та стратегічні об’єкти на окупованому півострові.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, армія РФ також продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.