У Генштабі повідомили про важкі бої за Бахмут і Мар’їнку й 42 відбиті атаки сил РФ

Українські військові за добу відбили 42 атаки російських сил на чотирьох напрямках на сході України, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 9 травня.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут і Мар’їнка», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі уточнили, що на Лиманському напрямку протягом доби загарбники вели «безуспішні наступальні дії» у напрямку Білогорівки.

«На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Часового Яру… На Авдіївському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського Донецької області, успіху не мав… На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка», – повідомили в командуванні.

За повідомленням, російські сили також обстрілюють населені пункти на згаданих напрямках.

Росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року, у грудні наступ посилився.

Минулого місяця розвідка Великої Британії заявила, що російські військові активізували танкові атаки навколо міста Мар’їнка, за 20 кілометрів від Донецька, воно стало ще однією «гарячою точкою» на фронті.