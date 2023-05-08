Зеленський анонсує «спеціальну систему дій» для швидшого розмінування звільнених територій

Понад 170 тисяч квадратних кілометрів в Україні залишаються забрудненими мінами й боєприпасами, нагадав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 травня.

За його словами, перша з безпекових нарад із урядовцями протягом дня стосувалася саме розмінування. Зеленський вказав на те, що розмінування такої території, за оцінками, вимагає тривалого часу.

«Загалом це оцінюється у часових межах доволі неприємно – мовляв, потрібні десятиліття, щоб розібратися з такою загрозою», – сказав він.

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За словами президента, цей процес необхідно пришвидшити:

«Готуємо й спеціальну систему дій, яка допоможе швидше розміновувати нову територію після деокупації. Активно працюємо і з партнерами заради збільшення наших можливостей. У техніці, у підготовці саперів і піротехніків».

Він додав, що для знешкодження російських мін Україна планує співпрацювати «з усіма у світі», хто має відповідний досвід і можливості.

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.