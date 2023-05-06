Київщина: на протитанковій міні підірвався тракторист – поліція

На Київщині на польовій дорозі муж селами Плоске – Гоголів тракторист підірвався на міні, повідомили в пресслужбі місцевої поліції 6 травня.

За інформацією поліціянтів, інцидент трапився ввечері 5 травня, близько 21:25.

«50-річний водій агрофірми, повертаючись на підприємство, наїхав на залишену під час окупації протитанкову міну. Відомо, що дана територія деякий час була окупована», – пише пресслужба.

Внаслідок вибуху тракторист отримав тілесні ушкодження й був госпіталізований до лікарні, загрози його здоров’ю та життю немає, кажуть в пресслужбі поліції Київщини.

Місцева влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях.