Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Київщина: на протитанковій міні підірвався тракторист – поліція

Внаслідок вибуху тракторист отримав тілесні ушкодження й був госпіталізований до лікарні, загрози його здоров’ю та життю немає, зазначають в поліції Київщини

На Київщині на польовій дорозі муж селами Плоске – Гоголів тракторист підірвався на міні, повідомили в пресслужбі місцевої поліції 6 травня.

За інформацією поліціянтів, інцидент трапився ввечері 5 травня, близько 21:25.

«50-річний водій агрофірми, повертаючись на підприємство, наїхав на залишену під час окупації протитанкову міну. Відомо, що дана територія деякий час була окупована», – пише пресслужба.

Внаслідок вибуху тракторист отримав тілесні ушкодження й був госпіталізований до лікарні, загрози його здоров’ю та життю немає, кажуть в пресслужбі поліції Київщини.

Місцева влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG