На Херсонщині чоловік підірвався на міні, повертаючись з рибалки

У Бериславському районі на Херсонщині чоловік, повертаючись додому з рибалки на річці Інгулець, підірвався на міні між селами Давидів Брід та Білогірка, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Повертаючись додому вздовж берега, чоловік наступив на залишену окупантами міну, яка здетонувала», – йдеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, від отриманих поранень мешканець Давидова Брода загинув на місці.

«Другий чоловік не постраждав. Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції», – додають у відомстві.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), уточнили в Офісі генпрокурора.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в Херсонській та Харківській областях.