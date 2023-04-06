Двоє цивільних підірвалися на вибухових пристроях на Харківщині – Синєгубов

Двоє місцевих жителів підірвалися на вибуховому пристрої в Харківській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 6 квітня.

За повідомленням, 57-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі під час спалювання трави на своєму подвір’ї в селі Василенкове Куп’янського району. Його госпіталізували з вибуховими травмами.

«Крім того, в Ізюмі на території приватного домогосподарства підірвалася та отримала поранення 56-річна жінка. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», – додав Синєгубов.

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Голова області закликав місцевих бути обачними і не чіпати виявлені предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Синєгубов згодом також повідомив про обмеження на відвідування місць поховання через високу мінну небезпеку.

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. Влада закликає людей бути обережними і не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, які не обстеженні саперами і де ще можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.