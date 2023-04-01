Поліція: одна людина загинула, одна – поранена через ймовірний вибух гранати у квартирі у Львові

У Львові одна людина загинула, ще одна – була поранена після того, як в одній із квартир, за попередніми даними, вибухнула граната, повідомили в місцевій поліції.

Інцидент стався пізно ввечері 31 березня в одному з помешкань у багатоквартирному будинку на вулиці Замарстинівській.

«Як встановили правоохоронці, у квартирі вибухнула граната, ймовірно, РГН. Внаслідок вибуху гість, 44-річний мешканець Чернігова, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, а господар помешкання, 52-річний львів’янин, госпіталізований із важкими травмами», – йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» і «умисне вбивство».

Розслідування триває.