Влада повідомила про жертви і руйнування за добу на Донеччині та Харківщині

За минулу добу внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області одна людина загинула і ще восьмеро зазнали поранень, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За його словами, загиблим є чоловік у Вугледарі.

Водночас на Харківщині через обстріли військ РФ минулої доби поранено жінку.

«Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Кіндрашівка Куп’янського району поранення отримала 62-річна жінка», – уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, під обстріли потрапили населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Голова ОВА каже: в регіоні пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, дорожнє полотно, через падіння російського безпілотника сталася пожежа в полі.

Також учора на Харківщині двоє людей підірвалися на російській вибухівці – біля с. Сподобівка Куп’янського в полі підірвався 32-річний чоловік, який з контузією госпіталізований, та в Рубіжному Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір’ї підірвався на міні, його також госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

Прикордонні та прифронтові населені пункти щоденно зазнають обстрілів з боку російських військ. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.