На Херсонщині за добу було 35 обстрілів, одна людина загинула – голова ОВА

Російські військові за добу здійснили 35 обстрілів Херсонської області, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії та авіації, одна людина загинула, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Місто Херсон загарбники обстріляли п’ять разів, додав він.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсоні; підприємства в селі Дніпровське та в місті Бериславі. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула», – написав Прокудін у телеграмі.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.