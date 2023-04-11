За 5 місяців про підозру в держзраді повідомили 39 посадовцям Херсона – ДБР

пДержавне бюро розслідувань повідомило про підозру майже 40 державним посадовцям різних органів влади в Херсоні після звільнення міста – про це Бюро прозвітувало 11 квітня. Більшість підозрюваних втекли після деокупації.

«Протягом п’яти останніх місяців повідомлено про підозру 39 державним зрадникам. Серед них 23 працівники органів Державної пенітенціарної служби України, у тому числі начальник ПВК №90, в.о. начальника та заступник начальника Херсонського СІЗО, вісім правоохоронців, два податківці, заступник Херсонського мера та інші. Направлено до суду обвинувальні акти у 16 кримінальних провадженнях вказаної категорії в рамках спеціального досудового розслідування», – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо п’яти працівників Північної виправної колонії №90 та інспектора Херсонського слідчого ізолятора. Обвинувальні акти передали до суду.

«Пенітенціарії після захоплення обласного центру зрадили присягу та добровільно погодились працювати на ворога. Від окупанта вони отримали керівні посади в «Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области», що увійшла до «Федеральной службы испонения наказаний». Фігуранти виконували вказівки ворога та забезпечували роботу каральної виправної установи окупантів – утримували в камерах херсонських патріотів, схиляли до покори ув’язнених, агітували до співпраці з загарбником», – додає Бюро.

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Колишні правоохоронці залишили місто разом із російськими військовими. Їх звинувачують у державній зраді, санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. Відтоді в місті регулярно затримують людей, яких підозрюють у співпраці з російською окупаційною адміністрацією.

У січні представниця Херсонської обласної прокуратури повідомила, що протягом 2022 року з початку повномасштабного вторгнення по Херсонській області розслідувалося понад 1800 проваджень, які пов’язані зі злочинами проти основ національної безпеки.