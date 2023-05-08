У Харкові влучань не було, постраждало передмістя – Терехов про ракетну атаку

У Харкові влучань не було, постраждало передмістя, повідомив міський голова Ігор Терехов.



«За попередньою інформацією ДСНС, усі ракети оминули Харків. За словами рятівників, сьогоднішні вечірні прильоти прийшлися на передмістя», – написав він у телеграмі.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що ввечері 8 травня російські війська обстріляли Харків і область, попередньо, ракетами С-300. За його словами, зафіксовано щонайменше шість «прильотів», були влучання у Харківському районі.

Натомість мер Харкова Ігор Терехов заявив, що містяни чули п’ять вибухів, три з них навколо міста.

Харків, як повідомляє влада, регулярно зазнає атак російських військ з Бєлгородської області РФ із систем С-300.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.