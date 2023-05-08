Обстріл Харківщини: зафіксували щонайменше шість «прильотів», дані про постраждалих уточнюють

Російські війська обстріляли Харків і область, попередньо, ракетами С-300, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Зафіксовано щонайменше шість «прильотів». Є влучання у Харківському районі. На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється», – написав він у своєму телеграмі.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що містяни чули п’ять вибухів.

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«Три з них навколо міста. Місця ще двох прильотів ДСНС уточнюють», додав він.

Раніше голова Харківщини Олег Синєгубов повідомив, що російські війська завдають ударів по області.

Харків, як повідомляє влада, регулярно зазнає атак російських військ з Бєлгородської області РФ із систем С-300.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.