Війська РФ завдали удару по Павлоградському району, ймовірно, «Іскандерами» – влада

Російські війська завдали ракетного удару по Павлоградському району на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Сьогодні російська армія вдарила ракетами по Павлоградському району. Два вибухи пролунали у Межиріцькій громаді. Ймовірно, ворог цілив «Іскандерами», – написав він у телеграмі.

Загиблих та постраждалих через ракетну атаку немає. Наслідки уточнюються.

1 травня російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Через цю ракетну атаку загинули дві людини, ще 40 поранені. Серед постраждалих є п’ятеро дітей.

За даними місцевої влади, у Павлограді було пошкоджено промислове підприємство. Яке саме підприємство зазнало атаки, не уточнювалося. Відомо, що у Павлограді є хімічний завод.