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Війська РФ завдали удару по Павлоградському району, ймовірно, «Іскандерами» – влада

Запуск російської балістичної ракети «Іскандер», фото ілюстративне

Російські війська завдали ракетного удару по Павлоградському району на Дніпропетровщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Сьогодні російська армія вдарила ракетами по Павлоградському району. Два вибухи пролунали у Межиріцькій громаді. Ймовірно, ворог цілив «Іскандерами», – написав він у телеграмі.

Загиблих та постраждалих через ракетну атаку немає. Наслідки уточнюються.

1 травня російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Через цю ракетну атаку загинули дві людини, ще 40 поранені. Серед постраждалих є п’ятеро дітей.

За даними місцевої влади, у Павлограді було пошкоджено промислове підприємство. Яке саме підприємство зазнало атаки, не уточнювалося. Відомо, що у Павлограді є хімічний завод.

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