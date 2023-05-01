Зеленський повідомив нові дані про ракетну атаку на Павлоград – є загиблі

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 1 травня оприлюднив нові дані про російську ракетну атаку на місто Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок якої десятки людей зазнали поранень.

«Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців… Мої співчуття родинам! Ще 40 людей – жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань», – сказав Зеленський.

У попередніх повідомленнях влади йшлося лише про велику кількість поранених. Зеленський не уточнив, ким саме були загиблі. Українська влада зазвичай не оприлюднює оперативні дані про втрати, якщо жертвами атаки стали військові.

Через російську ракетну атаку на Павлоград постраждали десятки людей, серед них є п’ятеро дітей. За даними місцевої влади, у Павлограді було пошкоджено промислове підприємство, де сталася пожежа. Яке саме підприємство зазнало атаки, не уточнювалося. Відомо, що у Павлограді є хімічний завод, яке виробляє вибухові речовини.

Повітряна тривога вночі 1 травня тривала близько трьох годин. Російські війська атакували Україну з Мурманської області та району Каспійського моря. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 15 з 18 ракет українські військові знищили.