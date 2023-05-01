Українські війська знищили 15 з 18 російських ракет – Залужний

Україну вночі атакували російські літаки стратегічної авіації, 15 з 18 ракет українські військові знищили, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



«Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря», – написав він у фейсбуці.

За його словами, загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, українські військові знищили 15.

Повітряна тривога в Україні 1 травня тривала близько трьох годин. Як повідомила місцева влада, російські війська вночі Київ атакували ракетами та безпілотними літальними апаратами, сили ППО їх знищили.

Востаннє російські війська атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 28 квітня. Тоді українські військові знищили 21 із 23 крилатих ракет, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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В результаті обстрілу було пошкоджено будинки в Дніпрі, Умані та в місті Українка на Київщині, загинули десятки людей, серед яких було шестеро дітей.