Київ атакували ракетами та БПЛА, їх знищили – КМВА

Російські війська вночі Київ атакували ракетами та безпілотними літальними апаратами, сили ППО їх знищили, повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.



«Рашисти вкотре атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються», – повідомив керівник КМВА Сергій Попко.



За оперативними даними, жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури немає.



Повітряна тривога у Києві вночі тривала близько трьох годин. За попередньою інформацією, обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс).

Востаннє російські війська атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 28 квітня. Тоді українські військові знищили 21 із 23 крилатих ракет, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Читайте також: Під час обстрілів Росія використовує ракети, виготовлені минулої осені та взимку – Ігнат

В результаті обстрілу було пошкоджено будинки в Дніпрі, Умані та в місті Українка на Київщині, загинули десятки людей, серед яких було шестеро дітей.