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Російські ракетні удари по українських містах: реакції послів США та Великої Британії

Хлопчик плаче на похоронах своїх брата і сестри, які загинули 28 квітня внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Умані. Фото від 30 квітня 2023 року

Очільниці посольств США та Великої Британії відреагували на другу за два останні дні масштабну російську ракетну та дронову атаку. Згідно з даними ЗСУ, українська ППО збила 15 з 18 крилатих ракет, захистивши Київ та інші великі міста. Але у Павлограді постраждали 34 людини, з них п’ятеро дітей.

Посол США в Україні Бріджит Брінк подякувала Протиповітряним силам України за захист Києва та інших українських міст після чергової масштабної російської атаки на міста України в ніч на 1 травня.

«Сполучені Штати продовжуватимуть наполегливо та швидко працювати, щоб підтримати їх та їхню здатність протистояти варварським нападам Росії на народ України», – написала посол у Twitter

Через російську ракетну атаку 1 травня на Павлоград постраждали 34 людей, серед них є п’ятеро дітей. За даними місцевої влади, у Павлограді було пошкоджено промислове підприємство, де сталася пожежа. Яке саме підприємство зазнало атаки, не уточнювалося.

Відомо, що у Павлограді є хімічний завод, яке виробляє вибухові речовини. Перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов спростовує інформацію про хімічну небезпеку через російську ракетну атаку на Павлоград. Про це він сказав в етері «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода).

Наслідки ракетного удару армії Росії. Околиця міста Павлограда Дніпропетровської області, 1 травня 2023 року
Наслідки ракетного удару армії Росії. Околиця міста Павлограда Дніпропетровської області, 1 травня 2023 року

Напередодні, посол США в Україні Брінк засудила ракетний удар Росії по Україні, внаслідок якого 28 квітня лише в Умані загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей. Молода жінка із дворічною донькою загинули у Дніпрі.

«Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці України в її боротьбі», – написала посол США Бріджит Брінк у твіттері.

Умань. З-під завалів виглядає рука людини. Наслідки влучення російської ракети у житловий будинок. 28 квітня 2023 року
Умань. З-під завалів виглядає рука людини. Наслідки влучення російської ракети у житловий будинок. 28 квітня 2023 року

Реагуючи на обстріли в Держдепі США пообіцяли робити все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності за атаки проти мирного населення України та вкотре запевнили у послідовній підтримці України. Про це заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател 28 квітня, коментуючи ракетні обстріли росіян по всій Україні.

«Це ще один приклад, серед багатьох інших прикладів, нахабного ігнорування Росією українського мирного населення та українського життя. Знову і знову ми бачимо, як вони вдаються до таких дій під час їхньої несправедливої війни проти України», – сказав речник Державного департаменту США.

«Ніч російського терору»: ракетний удар по українських містах (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Ніч російського терору»: ракетний удар по українських містах (фотогалерея)

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вранці 28 квітня атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря, українські сили збили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня

«ППО доводиться важко працювати»

Під час нічних обстрілів на початку доби 1 травня посол Великої Британії Мелінда Сіммонс написала у Twitter, що чує як працює ППО, прикривачи Київ від російської атаки.

«Надворі зараз шумно. Звучить так, ніби 🇺🇦 протиповітряній обороні доводиться важко працювати в Києві, щоб відповісти на 🇷🇺 «першотравневий дзвінок»», – написала посол Великої Британії.

Напередодні в дописі від 30 квітня Мелінда Сіммонс протиставила красу квітуючого Києва «бомбардуванням і вбивствам цивільних».

Мелінди Сіммонс розповіла напередодні у твіттері, що її друзі втікали від російських ракет в Умані. Про це сама амбасадорка написала.

«У мене є друзі в Умані, які були вимушені втікати зі своєї квартири. Це не робить цей російський удар страшнішим за інші, але це неминуче, коли ти особисто знаєш людей, які постраждали. Те, що за ці удари настане справделива кара, зараз не дуже втішає, але я тримаюся за це», – написала посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

Під ранок 1 травня російська стратегічна авіація атакувала Україну з Мурманської області та району Каспійського моря. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 15 з 18 ракет українські військові знищили.

Відомо про роботу сил ППО на Київщині, Дніпропетровщині та Хмельниччині. Через російську ракетну атаку по Павлограду постраждали 34 людей, серед них – п’ятеро дітей.

Це була друга масштабна російська атака по містах України за останні три дні.

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