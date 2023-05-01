Влада ПАР просить Путіна не приїжджати на саміт БРІКС: «немає варіанта не заарештовувати» його – ЗМІ

Влада Південно-Африканської Республіки просить президента Росії Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, який відбудеться в Південній Африці цього літа. Причина – в ордері на арешт російського президента, який видав Міжнародний кримінальний суд за звинуваченням у воєнних злочинах в Україні, пише видання Sunday Times із посиланням на джерела.

Південно-Африканська Республіка входить до країн, які підписали Римський статут, що зобов’язує її виконувати рішення МКС.

«У нас немає варіанта не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати», – сказав представник уряду ПАР.

Як пише Sunday Times, минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамафоса призначив спеціальний урядовий комітет на чолі з віцепрезидентом країни, який має вивчити варіанти дій влади через видачу ордера на арешт Путіна.

На думку співрозмовника видання, комітет не зможе знайти інших варіантів, окрім участі Путіна у саміті по відеозв’язку з Москви.

Неназвані високопосадовці підтвердили виданню, що Преторія веде переговори з Москвою.

Наприкінці березня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення про участь президента Росії у саміті в Дурбані наразі немає.

Південно-Африканська Республіка має тісні зв’язки з Москвою.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому минулого року ПАР публічно не засудила дії Москви, заявивши, що хотіла б зберегти нейтралітет і надає перевагу діалогу з метою завершення збройного конфлікту.

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація дітей. Це означає, що Преторія формально має затримати Путіна після прибуття до ПАР.