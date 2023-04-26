У ПАР назвали «помилкою» повідомлення про вихід із МКС, що видав ордер на арешт Путіна

Південно-Африканська Республіка не планує виходити з Міжнародного кримінального суду (МКС), як раніше заявив президент Сиріл Рамафоса, повідомив його офіс у ніч на 26 квітня, назвавши попереднє повідомлення комунікаційною «помилкою».

«Президентство хоче пояснити, що Південна Африка залишається підписантом Римського статуту… Це роз’яснення з’явилося після помилки в коментарі, зробленому під час брифінгу для ЗМІ, проведеного владним Африканським національним конгресом (АНК)», – йдеться в повідомленні офісу Рамафоси.

25 квітня на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Рамафоса, який приїхав до країни з візитом, заявив, що владна партія «Африканський національний конгрес» ухвалила рішення про вихід ПАР із Міжнародного кримінального суду, вважаючи це «розсудливим кроком».

У серпні в ПАР має відбутися саміт країн БРІКС, на який за статусом мають запросити президента Росії.

Минулого місяця МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна. Це означає, що Преторія формально має затримати Путіна після прибуття до ПАР.

17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення ухвалено у зв'язку з ймовірною відповідальністю за воєнний злочин – незаконна депортація дітей.

Після цього уряд Південно-Африканської Республіки заявив, що «взяв до відома» рішення МКС.

Водночас лідер владної партії ПАР Фікіле Мбалула заявляв, що «Путін може приїхати до країни будь-коли». «МКС служить інтересам не всіх, а лише небагатьох», – наголошував Мбалула.

Південно-Африканська Республіка має тісні зв’язки з Москвою. Кремль свого часу підтримував боротьбу АНК проти режиму апартеїду.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому минулого року ПАР публічно не засудила дії Москви, заявивши, що хотіла б зберегти нейтралітет і надає перевагу діалогу з метою завершення збройного конфлікту.