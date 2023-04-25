ПАР оголосила про вихід із міжнародного суду, який видав ордер на арешт Путіна

Південно-Африканська Респубіка вийде з Міжнародного кримінального суду. Таке рішення ухвалила владна партія «Африканський національний конгрес», заявив президент країни Сиріл Рамафоса.

«Рішення АНК про вихід з Міжнародного кримінального суду пояснюється упередженістю суду щодо певних ситуацій», – сказав президент ПАР.

Для виходу країни з Міжнародного кримінального суду рішення має затвердити парламент, у якому «Африканський національний конгрес» має більшість.

Раніше влада ПАР повідомила, що проведе консультації з Росією через ситуацію з можливим візитом Володимира Путіна на саміт БРІКС, який відбудеться у ПАР у серпні. У Кремлі після видачі ордера на арешт Путіна говорили, що рішення про його поїздку на саміт поки що немає.

Агенція Bloomberg повідомляла в березні, що уряд ПАР розглядає «всі варіанти», щоб уникнути виконання ордера на арешт Путіна у разі його приїзду на саміт БРІКС.