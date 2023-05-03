«Радіації немає і не може бути» – мер Павлограда про екологічну ситуацію після російських атак

Жодного екологічного забруднення у Павлограді, пов’язаного з російськими атаками, немає, а інформація про екологічну загрозу є фейками або ж з’явилася від незнання. Про це в етері «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода) повідомив міський голова Анатолій Вершина.



«Проводили заміри повітря, проводили заміри радіації. Хоча радіації апріорі не може бути, тому що звідки взятися радіації? Для того, щоб була радіація, повинні бути радіоактивні якісь речі. Але їх не було, нема і не буде. Тому це все фейки, або, можливо, від незнання», – сказав Вершина.



Міський голова також пояснив, чому наступного дня після атаки у місті збиралась комісія з техногенних та надзвичайних ситуацій.

За його словами, це обов’язкова юридична процедура і така комісія збирається практично кожного разу після ударів, незалежно від масштабу атаки.



Про можливу екологічну катастрофу у Павлограді заговорили після останніх ракетних ударів російських сил по місту та прилеглих громадах. Аналітики проєкту OSINT GeoConfirmed написали, що удар стався по хімічному підприємству, де, за їхніми даними, на полігоні зберігається майже дві тисячі тон простроченого твердого ракетного палива, термін придатності якого нібито минув 20 років тому.

Аналітики посилаються на статтю ВВС за січень 2020 року. Тоді генеральний директор підприємства Леонід Шиман сказав, що «детонація хоча б одного елемента з паливом може спричинити екологічну катастрофу і не лише на Дніпропетровщині, але й у ще чотирьох сусідніх областях».



Водночас міський голова зазначив, що йому невідомо, скільки ракетного палива зараз зберігають на хімічному заводі у Павлограді.



«Коли підписали Будапештський меморандум (1994 р. – ред.), і з того часу почалося роззброєння, яке передбачало утилізацію твердого ракетного палива в місті Павлограді на підприємстві «Павлоградський хімічний завод». Ця робота велася майже протягом 30 років. Скільки на сьогоднішній день залишалося твердого ракетного палива неутилізованого – я не готовий сказати, в мене такої інформації немає», – розповів міський голова Павлограда.

Через російську ракетну атаку на Павлоград 1 травня постраждали десятки людей, серед них є п’ятеро дітей. Президент України Володимир Зеленський згодом уточнив, що через цю атаку загинули дві людини, ще 40 поранені.

За даними місцевої влади, у Павлограді було пошкоджено промислове підприємство, де сталася пожежа. Яке саме підприємство зазнало атаки, не уточнювалося. Відомо, що у Павлограді є хімічний завод.

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1 травня російська стратегічна авіація атакувала Україну з Мурманської області та району Каспійського моря.