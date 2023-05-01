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ОВА: через нічну атаку на Дніпропетровщину постраждали 25 людей, серед них є діти

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство, 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

Російські війська вночі атакували Дніпропетровщину ракетами, постраждали 25 людей, серед яких є діти, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог атакував ракетами. 7 з них військові повітряного командування «Схід» збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району. Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти», – написав він у телеграмі.

За його словами, у Павлограді пошкоджено промислове підприємство, де сталася пожежа, також понівечені 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

«Є руйнування й у громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2. У Межиріцькій – пошкоджено школу», – додав голова ОВА.

Повітряна тривога 1 травня тривала близько трьох годин. Російські війська атакували Україну з Мурманської області та району Каспійського моря. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 15 з 18 ракет українські військові знищили.

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