Ракетна атака на Павлоград: влада розповіла про стан постраждалих дітей

П’ятеро дітей, які постраждали через російський ракетний удар по Павлограду, лікуються амбулаторно, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Постраждалі п’ятеро дівчаток – від 8 до 16 років – всі перебувають на амбулаторному лікуванні. Їхньому життю нічого не загрожує. Двоє дівчат переважно мають різані рани, а три сестрички – віком 8, 12 і 14 років – отруїлися продуктами горіння», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Через російську ракетну атаку на Павлоград 1 травня постраждали десятки людей, серед них є п’ятеро дітей. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 1 травня уточнив, що через цю атаку загинули дві людини, ще 40 поранені.

За даними місцевої влади, у Павлограді було пошкоджено промислове підприємство, де сталася пожежа. Яке саме підприємство зазнало атаки, не уточнювалося. Відомо, що у Павлограді є хімічний завод, яке виробляє вибухові речовини.

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1 травня російські війська атакували Україну з Мурманської області та району Каспійського моря. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 15 з 18 ракет українські військові знищили.