ОГП: кількість загиблих через агресію Росії дітей в Україні зросла до 478

В Україні станом на 2 травня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 478 дітей загинули і щонайменше 960 – зазнали поранення через повномасштабну агресію Росії, повідомив Офіс генерального прокурора.

«1 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Лизунівка Чернігівської області загинув 14-річний хлопчик», – повідомили в прокуратурі.

В ОГП наголосили, що наведені дані – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

За даними оперативного командування «Північ», учора близько 14:50 було зафіксовано пуски двох керованих авіабомб із російських літаків Су-35 по н. п. Лизунівка Чернігівської області. Внаслідок авіаудару загинула дитина 2009 року народження, та було поранено ще двох цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 23 квітня підтвердило загибель 8 574 і поранення 14 441 цивільного в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.