Влада озвучила кількість поранених через російські обстріли на Херсонщині, Донеччині та Харківщині

На Харківщині внаслідок недільних авіаційних, ракетних та артобстрілів військ РФ зазнали поранень восьмеро людей. За даними ОВА, постраждали населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

«Унаслідок двох ударів ракетами С-300 по м. Балаклія Ізюмського району пошкоджено територію автопарку. За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали семеро цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей дістали травм середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані», – йдеться в повідомленні Харківської ОВА.

Повідомляється, що в с.Бугаївка внаслідок обстрілів було поранено 67-річну жінку, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також внаслідок обстрілів Донецької області поранено двох мирних жителів, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. Поранені є у Щербинівці та Катеринівці.

Через російську агресію двоє людей були поранені на Херсонщині. За даними ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію заводу у Херсоні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.