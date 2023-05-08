У Харкові повідомляють про вибухи. Влада просить залишатися в укриттях

Російські війська завдають ударів по Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях», – написав він у телеграмі.

У соцмережах повідомляють про звуки вибухів у Харкові.

Близько 21:40 у Харківській області було оголошено повітряну тривогу.

Харків і значна частина Харківщини перебувають під постійною загрозою обстрілів, які можуть здійснюватися як безпосередньо з території Росії, так і з контрольованих силами РФ частин Харківщини та Луганщини.

Харків, як повідомляє влада, регулярно зазнає атак російських військ з Бєлгородської області РФ з систем С-300.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.